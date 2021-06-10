В Германии 12-летний мальчик нашел в лесу меч XVI века

В Германии 12-летний мальчик нашел в лесу меч XVI века3
- 10.06.2021, 20:39
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Мальчик передал 400-летнюю находку в музей.
12-летний школьник по имени Ильяс обнаружил исторический меч во время прогулки в лесу и передал его городскому музею в городе Нердлинген. Об этом сообщили на сайте администрации города 8 июня.
Отмечается, что меч был найден в лесу недалеко от деревни Эдерхейм еще в прошлом году. Семья мальчика проинформировала Государственное управление по охране исторических памятников. Эксперты датировали меч XVI веком, и власти рекомендовали передать оружие музею, что и произошло в ноябре 2020 года.
"В зимние месяцы хрупкое железо укреплял реставратор. С весны меч находится в музейной витрине и украшает экспозицию, посвященную битве при Нердлингене", – говорится в сообщении, хотя эксперты и не уверены в том, что это оружие участвовало в битве.
Мальчику в награду подарили почетный билет в городской музей.