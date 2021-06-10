Как белорусы с БЧБ топили за гребцов на чемпионате Европы 10.06.2021, 20:45

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Говорят, было несколько забавных пересечений с нашей делегацией.

6 июня в польском Познани закончился чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ. Сборная Беларуси выступала в сильнейшем составе и заняла третье место в общем медальном зачете. На счету команды 3 золота, 3 серебра и 2 бронзы. Успешнее выступили Германия и Венгрия, которая завоевала 9 золотых медалей.

На Олимпиаде в Токио планируется разыграть всего 12 видов медалей – по шесть у мужчин и женщин. У белорусов есть лицензии на 7 дисциплин. И награды в Польше они добыли лишь на двух: в заездах на 500 метров в женской байдарке-двойке (бронза) и байдарке-четверке (серебро). Сейчас у сборной есть два месяца, чтобы поднажать с результатами.

Последний день соревнований отметился яркой акцией белорусов, проживающих в Познани. Несколько десятков человек расположились на горочке вдоль финишной прямой с бело-красно-белыми флагами. Кроме того, заглядывали они и на трибуны во время церемонии награждения.

Инициатором акции стал минчанин Евгений, который с октября прошлого года живет в Польше. В интервью Tribuna.com он рассказал, как родилась идея поддержки, о коротких встречах с белорусскими гребцами во время соревнований, об их реакции на приветствие «Жыве Беларусь» и о том, чем живут познанские беларусы.

– В Познани белорусская диаспора небольшая. В чатике человек 900, но тех, кто выходит на разные акции, меньше – человек 50-100. О том, что у нас будет проходить чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ, мы это узнали в день, когда взяли Ивулина. Ну и решили выйти к спортсменам, которые представляют Беларусь на международных соревнованиях, чтобы показать, что мы думаем об их молчании, о том, что они продолжают выступать и делают вид, что ничего не происходит.

– Знали, что эта сборная идеологически выверенная, что там очень много подписантов письма, а тренер присутствовал на инаугурации Лукашенко?

– Мы были в курсе, что по меркам Европы это сильная команда. Поэтому на финалы и пошли. Знали, что спортсмены обязательно будут в финалах.

Также знали, что некоторые из сборной по гребле подписали провластное письмо спортсменов, но мы пришли их поддерживать. Мы не радовались проигрышам, не кричали «бросай весло!» и так далее. Мы их поддерживали и показывали, что под другим флагом за них тоже радуются и все не так страшно. Ну и, конечно, хотели немного подгадить «Беларусь 5».

А что касается идеологической выверенности, то и так ясно, кто сейчас ездит на эти чемпионаты. Мне кажется, всех неугодных уже убрали. Мы не были в курсе, что они сильно топят за действующую власть, но знали, что большинство если не активно поддерживают Лукашенко, то просто молчат в трубочку.

– Сколько вас собралось?

– Около 30 человек, но до горочки, где мы стояли, многие не дошли. Дело в том, что Мальтийский канал, где происходили соревнования, довольно большой. А мы неправильно рассчитали логистику и далековато поставили машины. Нужно было идти километра три. В итоге некоторые ребята не пошли и остались на трибунах.

Пока шли на место, накинули на себя флаги. По дороге встречали болельщиков других команд. Они нас поддерживали и кричали «Жыве Беларусь!» Встретили даже польских инвалидов-колясочников, которые приехали на соревнования. Каждый из них подъехал к нам, чтобы выразить свою поддержку словами и возгласом «Вольна Беларусь!» Украинцы и россияне также кричали и показывали знак «виктори».

А внутри тренировочного городка заметили четырех девушек в белых куртках. Я поначалу подумал, что это россиянки. Почему-то не думал, что у наших тоже есть белые куртки. Но потом посмотрел фотографии в вашем тексте. Оказалось, есть похожие ветровки. Так что, возможно, это были наши. В общем, девушки нас увидели, крикнули «Жыве Беларусь!» и замахали руками.

Возле одной из палаток с сувенирами встретили несколько мужчин в форме нашей сборной. Они были в ветровках с белорусским гербом и флагом. Одна наша девчонка, когда их увидела, крикнула «Жыве Беларусь!» Реакция у них была странная. Ретировались от палатки, скучковались, один из них тихо ответил «Жыве», а другой сказал «Идите на ###». Девушку грубость сильно возмутила. Но толком поговорить с ними не успели: они сразу ушли.

Позже эта девочка внимательно изучала фотографии гребцов сборной и никого не узнала. Говорит, были шкафы, плотные мужчины с огромными плечами в майках с надписью «Беларусь» со времен Европейских игр. И все были коротко стриженными. Почти под ноль.

– Еще были контакты с нашими?

– Возле другой палатки встретили двух мужичков в возрасте в красных майках с гербом на груди. Им было за 40. Возможно, кто-то из тренеров. Не знаю. Мы их поприветствовали словами «Жыве Беларусь!», а они растерялись. Не знали, что делать. Один смог выдавить из себя тихонечкое «жыве», а второй также тихо добавил «Беларусь». И оба быстро пошли куда-то. Видимо, послать нас, как первые мужчины, им было неудобно. Но что-то ответить надо было. Вот и сказали тихо.

Интересно было и на церемониях награждения. Мы специально перешли тогда на трибуну. Когда награждали Елену Ноздреву бронзой, мы начали кричать «Жыве Беларусь!» Жена в этот момент была дома и смотрела трансляцию по «Беларусь 5». Позвонила и сказала, что в этот самый момент там вдруг резко переключились на теннис. Не знаю, из-за нас это или так было задумано, но факт.

Во время награждения Ольги Климовой, которая завоевала золотую медаль, мы стали напротив нее. Она нам улыбалась, аккуратно подмахнула перед гимном, а когда уходила с подиума, помахала нам рукой. Специально вырезал этот кусочек из польской трансляции.

Мы пытались поймать и других спортсменов: и Олега [Юреню], и Алину [Невмержицкую]. Но не получалось. Все спортсмены, когда заканчивали гонку, шли в специальное место возле трибун отдохнуть, но наши почему-то быстренько уплывали в городок, куда болельщики не имеют доступа. Очень хотелось пообщаться с кем-нибудь, но не получилось.

– Встречали болельщиков с государственной символикой?

– Нет, никого!

– Расскажи немного о вашей диаспоре в Познани.

– Я уехал с семьей в октябре. В феврале была попытка заехать, чтобы обновить визу, но на границе меня предупредили, что не стоит этого делать. И я не стал. Здесь очень много новых белорусов, которые приехали после выборов. Мы сильно отличаемся от тех, кто живет в Польше давно. У нас еще остался дух дворовых собраний и поддержки. А те, кто давно тут – этакие деды в армии: «Вот вы салаги, я сейчас вам расскажу, как надо». Были даже случаи, когда те, кто живет давно, называли приезжих трусами, которые не сражались до конца. Вообще сейчас процентов 80-85 белорусов в Познани – это те, кто приехал после выборов.

Мы поддерживаем все акции, которые проходят здесь. Сами же стараемся делать что-то информативное и заметное. Нас очень поддерживает местная администрация и местные политические партии, феминистки, анархисты. Беларусь сейчас на хайпе, и многие политические силы стараются выезжать на этом. Нам это только на руку. Когда была движуха с флагами, мы писали в музеи и другие государственные организации с просьбой вывесить наш бело-красно-белый флаг. Только два заведения типа рынков каких-то сказали, что мы вас поддерживаем, но стараемся быть вне политики и отказались. Остальные вывешивали наши флаги. А мэрия Познани подсветила свое здание в бело-красно-белый цвет.

Также мы делали большую выставку историй женщин, прошедших через Окрестина и Жодино. Они рассказывали как к ним относились по части гигиены, как ломали руки и прочее. Самый крупный центр разрешил вывесить эти фотографии у себя на стенах – на главной улице города.

Если что-то будет спортивное у нас рядом, то мы будем активно мутить акции и поддерживать наших спортсменов. Но Познань не очень спортивный город. Есть гребной канал, стадион и все. Не думаю, что что-то крупное по европейским меркам будет проводиться.

Активна не только диаспора, но и поляки. К примеру, на днях в Познани стартовал проект, который организовывали местные. Называется «Полотно надежды». Участвовало около 70 художников со всей Европы. Каждый вышил небольшое бело-красно-белое полотно по своему эскизу, которое затем сшили в огромное 12-метровое полотно. И теперь его вывешивают в центре города.

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