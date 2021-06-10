В Конгрессе США создали группу противодействия зарубежной коррупции 10.06.2021, 21:03

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В состав группы вошли представители Демократической и Республиканской партий.

В Палате представителей Конгресса США создали группу, которая будет противодействовать коррупции и клептократии зарубежом. В состав группы вошли представители Демократической и Республиканской партий, сообщает Голос Америки.

«От России до Китая и от Египта до Венесуэлы, коррупция является сутью современных диктатур, но также их наибольшей уязвимостью. Лучший способ для демократического мира выиграть нашу борьбу против авторитаризма - это отказать ворам, которые грабят свои страны, в доступе к нашим финансовым системам, а также везде заступаться за жертв клептократии», - заявил один из основателей группы, конгрессмен Том Малиновски.

«Борьбу с коррупцией следует рассматривать как приоритет национальной безопасности высокого порядка, - добавил сенатор Бен Кардин, председатель Хельсинкской комиссии Конгресса США. - Группа противодействия зарубежной коррупции и клептократии станет первым институционализированным конгрессовым органом, который будет посвящен обмену информацией и поиска решения проблемы глобальной коррупции».

Кроме того, в Сенате и Палате представителей США зарегистрировали законопроект «Справедливости для жертв клептократий». Он предлагает Министерству юстиции США обнародовать суммы денег, «которые были украдены у граждан клептократических режимов и восстановлены правоохранительными органами США».

По мнению советника Хельсинской комиссии Конгресса Пола Массаро, в этом направлении важно видеть совместные действия от различных ветвей власти в США.

«В дополнение к Конгрессу, президент США также объявил коррупцию угрозой национальной безопасности. Мы скоординированны в этом. Демократы и республиканцы, Конгресс и президент говорят об этом», - сказал Пол Массаро в комментарии Голоса Америки.

По его мнению, последствия коррупционных действий за границей часто распространяются и на США - ведь «отмытые» деньги очень часто заводят в Штаты. В этом контексте Массаро вспомнил Игоря Коломойского и его недвижимость в Кливленде, штат Огайо.

По словам Массаро, к преодолению проблемы следует подходить комплексно и на всех уровнях. «Во-первых, мы должны навести порядок в США, и это очень важно. Во-вторых, привлечь к ответственности клептократов различными способами, в том числе санкциями и через правоохранительные органы. И третье - это международное сотрудничество. Построение верховенства права и совместная работа над демонтажем среды оффшоров», - сказал Пол Массаро.

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