Роберт Бедронь: Каждый, поддерживающий репрессии в Беларуси, должен быть привлечен к ответственности 3 10.06.2021, 22:10

2,398

Роберт Бедронь

Европарламент заявляет о своей полной поддержке белорусских демократических сил.

Нынешний состав Европарламента всегда выступал за существенные ограничительные меры против белорусского режима, заявил глава делегации Европарламента по связям с Беларусью Роберт Бедронь 10 июня после принятия резолюции по Беларуси, передает naviny.online.

В заявлении, текст которого распространила пресс-служба Европарламента, Бедронь подчеркнул, что нынешняя резолюция по Беларуси была принята «подавляющим большинством голосов». За ее принятие проголосовали 626 депутатов, против 16, воздержались 36.

«В течение последних десяти месяцев, с тех пор как Лукашенко украл президентские выборы, белорусский диктатор чувствовал, что может действовать безнаказанно, потому что до сих пор его преступления не были наказаны так, как они заслуживают, — сказал Бедронь. — Однако перехват гражданского самолета — это акт государственного терроризма, который не только представляет собой серьезное нарушение международных конвенций в области авиационной безопасности, но и демонстрирует, что режим стал угрозой международной безопасности».

Глава делегации Европарламента по связям с Беларусью подчеркнул, что настало время для того, чтобы Евросоюз «ввел широкие экономические и секторальные санкции, которые непосредственно повлияют на Лукашенко, его сторонников и экономических субъектов, поддерживающих режим».

«Кроме того, крайне важно положить конец атмосфере безнаказанности, — отметил Бедронь. — Каждый человек, поддерживающий репрессивную машину режима, будь то полицейский, прокурор или «журналист», распространяющий пропаганду, должен быть привлечен к ответственности. Мы решительно осуждаем репрессии и насилие со стороны режима, пытки и жестокое обращение с политическими заключенными и выражаем нашу солидарность с мужественным белорусским обществом, которое каждый день продолжает свою борьбу за свободную Беларусь».

По словам Бедроня, Европарламент заявляет о своей «полной поддержке белорусских демократических сил в Минске и в изгнании, потому что они, а не Лукашенко, являются единственным будущим для Беларуси».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».