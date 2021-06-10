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РФ ограничила свободное перемещение дипломатов США по своей территории

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  • 10.06.2021, 22:17
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РФ ограничила свободное перемещение дипломатов США по своей территории

Российские власти денонсировали меморандум с США, который действовал с 1992 года.

Россия денонсировала меморандум с США об "открытой суше". Документ регулировал перемещение американских и российских дипломатов в стране пребывания.

Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте правительства РФ.

"Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о прекращении применения меморандума о понимании между правительством РФ и правительством США в отношении "открытой суши", - указывается в распоряжении российского правительства, подписанного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Меморандум "О понимании в отношении открытой суши" между Россией и США был подписан в Вашингтоне 17 июня 1992 году. Документ упразднял понятие "закрытых зон" и снимал ограничения на перемещение дипломатов в странах пребывания. Также от них не требовалось получать разрешения на поездки.

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