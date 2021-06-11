Белорусские предприятия готовятся к худшему 1 11.06.2021, 7:42

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иллюстрационное фото

Предприятия ожидают сокращения числа занятых и увеличения потребности в кредитовании.

В мае—июле 2021 года белорусские предприятия — участники мониторинга Национального банка ожидают увеличения объемов производства и спроса, роста отпускных цен, сокращения числа занятых и увеличения потребности в кредитовании. Об этом говорится в очередном выпуске аналитического обозрения Нацбанка «Мониторинг предприятий реального сектора экономики Республики Беларусь», передает naviny.online.

Наряду с этим в ближайшие три месяца участники мониторинга ожидают роста потребительских цен (91,1% респондентов) и снижения обменного курса белорусского рубля по отношению к российскому рублю и к доллару США.

Экономическая конъюнктура, по оценкам респондентов, в феврале—апреле 2021 года по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом ухудшилась, неблагоприятной ее назвали 52,8% руководителей предприятий (в ноябре 2020 года — январе 2021 года — 49,1%), в то же время благоприятной она была для 45,8% респондентов (49,3%).

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