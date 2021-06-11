Под Новолукомлем зверски уничтожили гнезда с бакланами 8 11.06.2021, 7:58

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иллюстрационное фото

Судя по всему, птицы «мешали» тем, что питались рыбой.

Письмо с рассказом об этой ситуации прислала в газету «Витебский курьер» читательница.

- Весной этого года накануне запрета «любители рыбалки»- ненавистники бакланов — решили снова сработать по-тихому: вырезали на островах бензопилами деревья с жилыми гнездами, оставив пару «неперспективных» для гнездования бакланов деревьев, чтобы с берега не бросалась в глаза проведенная подлая работка по истреблению гнездовой колонии, - пишет женщина. - Но этого «живодерам» показалось мало. 8 — 9 июня этого года, когда все рыболовы Витебской области выходят на водоемы на плавсредствах на первую рыбалку, они завершили свое «мокрое дело». Оставшиеся на островах на гнездовании птицы, которых можно было пересчитать по пальцам, устроили до двух десятков гнезд, в которых находились 10-14-дневные птенцы. 90% птенцов были застрелены прямо на гнездах. Судя по всему, птицы были расстреляны из пневматики.

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