Самолет Ryanair оказался рейсом в Гаагу для Лукашенко 4 11.06.2021, 8:01

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Европарламент призвал судить белорусского диктатора международным трибуналом.

Европарламент на заседании в четверг, 10 июня, принял резолюцию по ситуации в Беларуси, в которой призвал лидеров ЕС ввести жесткие экономические санкции, расширить «черные списки» и созвать международный трибунал для расследования преступлений режима Александра Лукашенко.

Принудительная посадка рейса Ryanair для ареста Романа Протасевича и его спутницы Софьи Сапеги является «актом государственного терроризма», говорится в документе, за который проголосовали 626 евродепутатов из 676.

ЕП «подчеркивает необходимость полного расследования преступлений режима Лукашенко против народа Беларуси», для чего предлагает «созвать международный трибунал».

«Поскольку власти Беларуси отказываются восстанавливать верховенство закона и нести ответственность, в дело должно вступить международное сообщество и обеспечить сбор доказательств, расследование и преследование ответственных по всей вертикали управления», - говорится в резолюции.

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