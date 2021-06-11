Врач развеяла мифы о нормальной температуре тела 2 11.06.2021, 8:21

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Единообразие температурной нормы на уровне 36,6 градусов расширено.

Российский врач-отоларинголог, фониатр Анна Колесникова объяснила, какая температура тела считается нормальной и почему ее повышение не всегда сигнализирует о болезни. По ее словам, единообразие температурной нормы на уровне 36,6 градусов давно расширено, сообщает «Пятый канал».

«Нормальная температура — от 35,5 градуса до 37,5 градуса по Цельсию. Температура в течение дня может меняться до 0,6 градуса с минимальными значениями во сне и рано утром. Пик отмечается в 16:00 — 18:00», — рассказала Колесникова. Она добавила, что факторов повышения и понижения температуры — масса, и это не всегда болезнь. Естественные физиологические процессы могут повышать температуру после еды, спорта, стрессовых переживаний.

Еще одним фактором, влияющим на показатель температуры, является метод ее измерения — каким прибором и в каком месте измеряли. Оптимальным вариантом доктор Колесникова назвала измерение в подмышечной впадине или наружном слуховом проходе. Есть также оральный и ректальный варианты. Точнее измерения у ртутных градусников — погрешность не более 0,1 градуса. Точны и инфракрасные «пистолеты», а электронные гаджеты часто используют неправильно. «Нужно понимать, что после звукового сигнала смотреть температуру можно, только если вы измеряли ее орально или ректально», — объяснила врач. В остальных случаях измерять температуру электронным градусником следует не менее десяти минут, как ртутным.

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