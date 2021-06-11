Белорусы требуют от YARA разорвать контракт c «Беларуськалием» 2 11.06.2021, 8:40

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Акция прошла у посольства Норвегии в Лондоне.

Гродненские партизаны заявляют: «Лучше нанести единовременный мощный удар эффективными санкциями, чем растягивать правление диктатора».

У посольства Норвегии в Лондоне прошла акция солидарности со стачкомом «Беларуськалия». Белорусы требуют от YARA разорвать контракт и перестать финансировать пытки в Беларуси.

Депутат шведского парламента Камилла Хансен и депутат Европарламента от Швеции Якоп Далюнде сообщили о своей инициативе создать межфракционную группу дружбы с народом Беларуси в парламенте Швеции.

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