Главный футбольный турнир Европы стартует сегодня в Риме 1 11.06.2021, 8:47

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В первом матче «Евро-2020» сыграют сборные Турции и Италии.

Матчем между сборными Турции и Италии в Риме в пятницу стартует шестнадцатый чемпионат Европы по футболу.

ЕВРО-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы.

Турнир, изначально запланированный на 2020 год, был отложен из-за пандемии коронавируса. УЕФА приурочил ЕВРО-2020 к 60-летию первого континентального первенства, в котором победу одержала сборная СССР, и распределил матчи по 12 городам Европы. Однако из-за ограничений по COVID-19 (невозможность городом гарантировать присутствие зрителей на трибунах) УЕФА отдал матчи Дублина Санкт-Петербургу и Лондону, а из Бильбао турнир переехал в Севилью, пишет РИА Новости.

Нынешний чемпионат Европы станет вторым, в котором принимают участие 24 сборные, разделенные на шесть групп: 20 команд отобрались напрямую, еще четыре завоевали путевки через плей-офф. В 1/8 финала выходят по две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие сборные из числа тех, что заняли третьи места в своих группах. Наибольшее количество матчей (восемь) примет Лондон, в котором состоятся полуфиналы и финал. На одну игру меньше увидят зрители в Санкт-Петербурге. Групповая стадия ЕВРО-2020 пройдет 11-23 июня, плей-офф стартует 26 июня.

Группа А: Италия, Турция, Уэльс, Швейцария

Расписание матчей: Турция – Италия (11 июня, Рим), Уэльс – Швейцария (12, Баку), Турция – Уэльс (16, Баку), Италия – Швейцария (16, Рим), Италия – Уэльс (20, Рим), Швейцария – Турция (20, Баку).

Матчи этого квартета примут два города – Рим и Баку. Также столице Италии доверили провести встречу открытия ЕВРО-2020, в которой 11 июня встретятся хозяева и команда Турции. Для российских болельщиков лишним поводом болеть за "скуадру адзурру", побеждавшей на чемпионате Европы в далеком 1968 году, станет ее главный тренер Роберто Манчини, в сезоне-2017/18 работавший в петербургском "Зените". Достижения других сборных группы А скромнее: турки стали бронзовыми призерами в 2008 году, футболисты Уэльса – в 2016-м, швейцарцы пять лет назад добрались до 1/8 финала.

Группа B: Россия, Бельгия, Дания, Финляндия

Расписание матчей: Дания – Финляндия (12 июня, Копенгаген), Бельгия – Россия (12, Санкт-Петербург), Финляндия – Россия (16, Санкт-Петербург), Дания – Бельгия (17, Копенгаген), Финляндия – Бельгия (21, Санкт-Петербург), Дания – Россия (21, Копенгаген).

Явным фаворитом группы B является сборная Бельгии, занимающая первое место в рейтинге ФИФА и ставшая бронзовым призером чемпионата мира-2018 в России. В рамках чемпионатов Европы "красные дьяволы" могут похвастать серебром 1980 года. Для российских футболистов определяющей в борьбе за выход в плей-офф станет не стартовая игра против бельгийцев, а второй матч с дебютантами ЕВРО – финнами. Крепким орешком видится и чемпион Европы-1992 сборная Дании.

Группа C: Австрия, Нидерланды, Северная Македония, Украина

Расписание матчей: Австрия – Северная Македония (13 июня, Бухарест), Нидерланды – Украина (13, Амстердам), Украина – Северная Македония (17, Бухарест), Нидерланды – Австрия (17, Амстердам), Украина – Австрия (21, Бухарест), Северная Македония – Нидерланды (21, Амстердам).

Смена поколений в сборной Нидерландов пришлась на вторую половину прошлого десятилетия. Как итог, команда, ставшая бронзовым призером чемпионата мира-2014 (в 2010-м – серебро), пропустила ЧЕ-2016 и ЧМ-2018. Теперь же "оранье" вновь намерены ворваться в элиту европейского футбола и исправить катастрофу 2012 года, когда в группе были проиграны все три матча. Рассчитывать на успех может и сборная Украины, которую возглавляет один из лучших футболистов на постсоветском пространстве Андрей Шевченко. Удивить могут Северная Македония (дебютант) с 37-летним капитаном Гораном Пандевым и Австрия, игравшие друг с другом в отборе к ЕВРО-2020.

Группа D: Англия, Хорватия, Чехия, Шотландия

Расписание матчей: Англия – Хорватия (13 июня, Лондон), Шотландия – Чехия (14, Глазго), Хорватия – Чехия (18, Глазго), Англия – Шотландия (18, Лондон), Чехия – Англия (22, Лондон), Хорватия – Шотландия (22, Глазго).

Программу группы D откроет встреча команд Англии и Хорватии. Британцы едва ли не в каждом турнире называются в числе фаворитов, и в 2018-м в России были близки к медалям чемпионата мира – барьер в полуфинале поставили хорваты. С чехами англичане играли в отборе к ЕВРО-2020, команды обменялись победами. Противостояние с шотландцами, возможно, станет украшением всего турнира.

Группа E: Испания, Швеция, Польша, Словакия

Расписание матчей: Польша – Словакия (14 июня, Санкт-Петербург), Испания – Швеция (14, Севилья), Швеция – Словакия (18, Санкт-Петербург), Испания – Польша (19, Севилья), Швеция – Польша (23, Санкт-Петербург), Словакия – Испания (23, Севилья).

Сборные Испании и Швеции уже выясняли отношения в квалификации турнира и, вполне возможно, снова разыграют между собой первое и второе места в группе. Однако обе команды столкнулись с COVID-19: у трехкратных чемпионов Европы заразился Серхио Бускетс, у шведов сразу двое - Маттиас Сванберг и Деян Кулушевски. Главной же потерей для последних станет отсутствие Златана Ибрагимовича. Для сборной Польши это будет пятый подряд чемпионат Европы, и все надежды страна возлагает на Роберта Левандовского. От словаков мало кто ждет сенсации, но многое в борьбе за плей-офф может решить стартовая игра с поляками.

Группа F: Франция, Португалия, Германия, Венгрия

Расписание матчей: Венгрия – Португалия (15 июня, Будапешт), Франция – Германия (15, Мюнхен), Венгрия – Франция (19, Будапешт), Португалия – Германия (19, Мюнхен), Германия – Венгрия (23, Мюнхен), Португалия – Франция (23, Будапешт).

"Группа смерти", в которой минимум шансов у венгров. Их соперники на троих взяли шесть чемпионатов Европы из 15. Франция – действующий чемпион мира и финалист ЧЕ-2016, Португалия выиграла последнее континентальное первенство, про Германию (три титула всего и три подиума на последних трех ЧЕ) благодаря яркой фразе Гари Линекера известно следующее: "в футбол играют 22 человека, а побеждают немцы". Особенным этот турнир будет для Криштиану Роналду – один гол выведет португальца в лучшие бомбардиры чемпионатов Европы за всю историю, пока на его счету 9 мячей, как и Мишеля Платини.

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