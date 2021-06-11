В редакцию солигорского медиа «Лидер-Пресс» пришли с обыском 11.06.2021, 9:26

Силовики пришли и домой к владельцам издания.

В редакции частного солигорского медиа "Лидер-Пресс" накануне прошел обыск, сообщает Белорусская ассоциация журналистов. Силовики пришли и домой к владельцам издания Уфимцевым.

Главный редактор "Лидер-Пресс" Галина Уфимцева не стала рассказывать подробности, объяснила подпиской о неразглашении, которую дали ее сын и невестка. Их накануне забирали в отделение милиции. Опрашивали, а затем отпустили. Младшие Уфимцевы также являются сотрудниками "Лидер-Пресс".

Сейчас медиа работает лишь как информационный портал, однако до марта редакция выпускала и печатную версию. В начале весны от газеты пришлось отказаться. Тогда в редакции этот шаг объяснили экономическими причинами — сказали, что еще пару лет назад "Лидер-Пресс" был успешным бизнес-проектом, "который читали почти в каждой второй семье Солигорска". Еженедельный тираж мог доходить до 18 тысяч экземпляров, издание имело "внушительный доход".

"За последние три года многое изменилось", — отметили тогда в редакции.

В течение последнего года в Беларуси целый ряд негосударственных газет остались без печатных версий. Перестали выходить на бумаге как большие издания ("Свободные новости плюс", "БелГазета", "Народная воля"), так и региональные ("Брестская газета"). В большинстве случаев причина в том, что типографии отказываются печатать независимые медиа.

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