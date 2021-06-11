Илон Маск представил роскошную флагманскую модель электрокара Tesla Model S Plaid 3 11.06.2021, 9:36

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Tesla S Plaid

Видеофакт.

Автомобильная компания Tesla в ночь на 11 июня представила флагманский электрический седан Tesla Model S Plaid. Презентацию на заводе во Фремонте, штат Калифорния, вел гендиректор Илон Маск, передает liga.net.

По словам миллиардера, эта топ-модель станет "самым быстрым серийным автомобилем из когда-либо созданных". На тестах седан прошел гоночную трассу Laguna Seca (3602 м) за 96 секунд.

Обещанные разработчиками параметры: максимальная скорость (с гоночными шинами) – 322 км/ч, разгон с 0 до 100 км/ч – за 1,99 с, запас хода – около 625 км. После 15 минут зарядки можно ехать 300 км.

Электрокар получил три двигателя суммарной пиковой мощностью 1020 л.с., новый аккумулятор, новую трансмиссию, аэродинамический обвес, руль-штурвал, обновленный минималистичный интерьер с отличной от базовой модели компоновкой сенсорных дисплеев в горизонтальной ориентации, и другие новшества.

Маск отметил на презентации, что в новом двигателе впервые применены роторы с углеродными втулками.

Tesla отказалась от выпуска Model S Plaid+ с ценником >$149 000, но оставила вариант Model S Plaid за $113 190. В Германии его можно будет купить за 116 990 евро.

В этом сегменте авторынка новой модели Tesla есть с кем конкурировать: Porsche Taycan, Mercedes EQS, Lucid Air, Audi E-tron GT и авто уровнем пониже.

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