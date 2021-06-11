Жители деревни в России попросили Меркель заасфальтировать им дорогу 16 11.06.2021, 10:02

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Текст видеообращения продублировали в письме и отправили его в офис канцлера Германии.

В Омской области России жители деревни Верхний Карбуш обратились к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой заасфальтировать "главную дорогу" в их населенном пункте. Видео обращения разместил 9 июня проект "Сибирь.Реалии".

В ролике, в котором снимались девять человек, говорится о том, что их деревню основали русские немцы на рубеже XIX и XX веков. По их словам, с просьбой отремонтировать дорогу они с 2008 года обращались "в разные чиновничьи конторы и в правительство России".

"К сожалению, наше правительство нас не услышало. Поэтому мы обращаемся к вам за помощью. Здесь очень много людей, у которых корни немецкие", – сказала одна из женщин.

Журналисты выяснили, что текст видеообращения продублировали в письме и отправили его в офис Меркель.

Местные жители рассказали, что в их деревне "в распутье детей на себе таскать приходится", а к Меркель обратились "от отчаяния и безысходности".

Местный депутат Ирина Дроздова рассказала "Сибирь.Реалиям", что, согласно смете, составленной в 2019 году жителями деревни, дорожные работы на участке длиной 1,2 км обойдутся почти в 43 млн руб. (по нынешнему курсу это около 16,2 млн грн).

Глава местной администрации Светлана Сердюк сообщила, что по дороге в Верхнем Карбуше "вообще-то проект готов".

"Мы прошли экспертизу. Не вижу проблемы, все идет свои чередом. Минстрой в курсе. [...] В проекте сроки реализации не устанавливаются", – объяснила она.

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