В США разрешили не носить маски в аэропортах и на вокзалах 2 11.06.2021, 10:37

При этом требование обязательного ношения масок сохраняется во всех видах транспорта, независимо от статуса вакцинации.

В США Центр по контролю и профилактике заболеваний заявил, что от путешественников больше не будут требовать носить маски на открытом воздухе в аэропортах и на вокзалах.

Эксперты CDC приняли такое решение из-за более низкого риска передачи коронавируса на открытом воздухе, сообщает Reuters.

Таким образом люди смогут снимать маски на улице в ожидании поезда, во внутреннем дворе аэропорту или в транзитных режимах под открытым небом.

При этом требование обязательного ношения масок сохраняется для помещений и во всех видах транспорта, независимо от статуса вакцинации.

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