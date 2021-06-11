В США разрешили не носить маски в аэропортах и на вокзалах

В США разрешили не носить маски в аэропортах и на вокзалах2
- 11.06.2021, 10:37
При этом требование обязательного ношения масок сохраняется во всех видах транспорта, независимо от статуса вакцинации.
В США Центр по контролю и профилактике заболеваний заявил, что от путешественников больше не будут требовать носить маски на открытом воздухе в аэропортах и на вокзалах.
Эксперты CDC приняли такое решение из-за более низкого риска передачи коронавируса на открытом воздухе, сообщает Reuters.
Таким образом люди смогут снимать маски на улице в ожидании поезда, во внутреннем дворе аэропорту или в транзитных режимах под открытым небом.
При этом требование обязательного ношения масок сохраняется для помещений и во всех видах транспорта, независимо от статуса вакцинации.