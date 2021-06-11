Белорусы забрали с валютных вкладов 3,5 миллиарда долларов 2 11.06.2021, 10:44

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Непрерывный отток денег идет уже 16 месяцев.

Население продолжило изъятие валюты из банков. Депозиты предприятий и населения являются составной частью совокупной денежной массы страны. Чиновники дают информацию в 2 разрезах — на 1-е число месяца и в среднем за период, сообщает banki24.by.

Статистика на 1-е число часто подвержена влиянию календарного фактора, особенно когда на эти даты выпадают выходные. Поэтому далее будем использовать сведения в среднем за отчетный месяц — май 2021 года.

По итогам мая широкая денежная масса выросла к 2020 году всего на 0,3%. Денежная масса состоит из двух компонентов — рублевой и валютной. Рублевая часть в мае увеличилась лишь на 2,5% к маю 2020-го. Валютная компонента денежной массы в основном представлена депозитами в иностранных валютах. В пересчете на доллары эти депозиты упали к 2020 году на 5,5%.

Таким образом, скромная динамика денежной массы объясняется слабым ростом рублевой части и оттоком валютных депозитов из системы. Интересно, что в мае годовая инфляция в Беларуси достигла 9,4%, что является рекордом с января 2017 года (тогда было 9,5%). На сегодня высокая инфляция в стране слабо связана с каким-либо впрыском денег в экономику.

По методологии, принятой в РБ, депозиты бывают переводными и другими. К переводным депозитам относятся разнообразные карт-счета физлиц и расчетные счета предприятий. В бытовом понимании эти деньги не являются вкладами.

К вкладам в глазах обычного белоруса можно отнести другие депозиты — ресурсы, которые оставлены в банках физлицами и компаниями на определенный срок с целью получения процентного дохода.

Девальвация белорусского рубля в прошлые годы привела к низкой степени доверия к национальной валюте у массового депозитчика. В среднем за май 2021-го доля рублевых депозитов физлиц составила 35,6%, а отдельно по другим депозитам — только 29,8%.

В мае население держало в банках 3,304 млрд BYN переводных рублевых депозитов и 1,360 млрд USD переводных валютных. Другие депозиты за тот же отчетный период составили 4,628 млрд BYN в рублях и 4,308 млрд USD в валюте.

Исторический максимум средств в валюте на других депозитах отмечался в октябре 2015 года. С тех пор белорусы забрали из банков 3,520 млрд USD.

По статистике непрерывный отток денег с других валютных депозитов идет уже 16 месяцев. За это время граждане изъяли из системы 1,902 млрд USD в эквиваленте.

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