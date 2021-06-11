Госдеп: США продолжат вводить санкции в связи с «Северным потоком – 2» 11.06.2021, 11:05

Позиция Вашингтона по поводу газопровода не изменилась.

Позиция администрации президента США Джо Байдена по отношению к «Северному потоку – 2» не изменилась, в Вашингтоне рассматривают газопровод как геополитический проект РФ, который угрожает энергетической безопасности Европы и других партнеров США, в частности Украины. Об этом в ходе брифинга 10 июня заявил спикер Государственного департамента США Нед Прайс. Стенограмма его выступления опубликована на сайте Госдепартамента, пишет сайт «Гордон».

Журналист немецкого издания Der Spiegel спросил Прайса, значит ли отказ США от санкций против компании-оператора «Северного потока – 2» и ее гендиректора Маттиаса Варнига, что в Вашингтоне согласились с достройкой газопровода без дальнейших ограничений, как это считают в Берлине.

Прайс ответил, что целью США остается обеспечение того, чтобы Россия не могла использовать энергию в качестве инструмента к принуждению против Украины или кого-либо еще на восточном фланге НАТО.

«Мы продолжим вводить ограничительные меры против физлиц и компаний, участвующих в санкционированной деятельности. Таким образом мы продемонстрируем, что выступаем против этого газопровода», – сказал Прайс.

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