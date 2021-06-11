Швейцария закроет небо на время встречи Путина и Байдена 11.06.2021, 11:22

Встреча президентов США и РФ запланирована на 16 июня.

Правительство Швейцарии приняло решение ограничить использование воздушного пространства над Женевой с 15 по 17 июня в связи с предстоящим саммитом президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, сообщается на сайте кабмина.

Встреча Путина и Байдена запланирована на 16 июня.

Ограничения на полеты над Дворцом Наций в Женеве будут действовать с 08:00 по местному времени (09:00 по Минску) 15 июня до 17:00 в субботу, 17 июня.

«Коммерческие рейсы в международный аэропорт Женевы, а также из него, не будут затронуты этими ограничениями», — говорится в сообщении.

ВВС Швейцарии усилят наблюдение за воздушным пространством. Кроме того, власти Швейцарии одобрили развертывание до 1 тыс. военнослужащих для помощи полиции в обеспечении безопасности.

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