Посылки, заказанные на Ozon, можно будет забрать в отделениях «Белпочты»1
- 11.06.2021, 11:29
Средний срок доставки составит три дня.
«Белпочта» стала партнером Ozon по доставке заказов с данной торговой площадки. Теперь посылки, заказанные на Ozon, можно будет забрать в любом отделении «Белпочты». Информация об этом была опубликована на официальном сайте организации.
- Всего в Беларуси более трех тысяч отделений «Белпочты». Средний срок доставки, в зависимости от расположения выбранного при заказе почтового отделения, составит 3 дня. Минимальная цена для бесплатной доставки – около 35 рублей, - написано в сообщении.
За лето компания Ozon планирует подключить к доставке курьерскую службу «Белпочты».