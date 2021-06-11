Посылки, заказанные на Ozon, можно будет забрать в отделениях «Белпочты» 1 11.06.2021, 11:29

Средний срок доставки составит три дня.

«Белпочта» стала партнером Ozon по доставке заказов с данной торговой площадки. Теперь посылки, заказанные на Ozon, можно будет забрать в любом отделении «Белпочты». Информация об этом была опубликована на официальном сайте организации.

- Всего в Беларуси более трех тысяч отделений «Белпочты». Средний срок доставки, в зависимости от расположения выбранного при заказе почтового отделения, составит 3 дня. Минимальная цена для бесплатной доставки – около 35 рублей, - написано в сообщении.

За лето компания Ozon планирует подключить к доставке курьерскую службу «Белпочты».

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