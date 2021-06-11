Опрос: Зеленский – лидер президентского рейтинга в начале июня в Украине 7 11.06.2021, 12:05

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Фото: president.gov.ua

В первой тройке также Порошенко и Тимошенко.

Если бы выборы президента Украины состоялись в начале июня, то главу государства Владимира Зеленского поддержали бы 30,6% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, опубликованные 10 июня.

По сравнению с данными опроса КМИС 16–22 апреля рейтинг Зеленского упал на 0,8 процентных пункта (п.п.).

За пятого президента Украины, нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко намерены проголосовать 17,4% респондентов (в апреле – 18,1%) – он второй в списке.

В первой пятерке народный депутат, лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко (12,7%, в апреле – 11,9%), нардеп, сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко (10,6% против 9,6%), экс-глава СБУ, лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко (8,1%, в апреле – 10,4%).

Следом идут экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман (5,8%, в апреле – 5,3%) и лидер партии "Наши" Евгений Мураев (5,5%), в апреле его поддерживало 5% украинцев.

Остальные политики набирают меньше 5% голосов.

Опрос проводился 1–7 июня 2021 года среди граждан в возрасте 18 лет и старше во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2003 респондента методом телефонных интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%; 2,1% для показателей, близких к 25%; 1,5% для показателей, близких к 10%; 1,1% для показателей, близких к 5%.

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