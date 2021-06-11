В Литве снова задержали нелегалов, которые пришли из Беларуси 2 11.06.2021, 12:15

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В этом году из Беларуси в Литву незаконно пришли 312 мигрантов.

Литовские пограничники в пятницу недалеко от границы с Беларусью задержали еще 15 нелегальных мигрантов, сообщает агентство Delfi.

Нелегалов остановили в Игналинском районе. Речь о двух разных группах. В одной были шесть, во второй — девять человек. Представителям Службы госграницы Литвы (СОГГ) еще предстоит выяснить, гражданами какого государства являются эти мигранты.

"Их доставили на заставы, проводят типичные процедуры: изоляция, тестирование ", – рассказал глава Службы охраны государственной границы Литвы Гедрюс Мишутис.

По его словам, мигрантов, скорее всего, разместят в Центре регистрации беженцев или общежитии пограничников.

Поток нелегальных мигрантов со стороны Беларуси в последнее время существенно увеличился. По данным литовских пограничников, в этом году из Беларуси в Литву незаконно пришли 312 мигрантов — это в 3,5 раза больше, чем за весь 2020 год. Большинство нелегалов — это граждане Ирака. В итоге все места в Центре регистрации беженцев оказались заполнены. Литовские власти уже решили организовать для нелегальных мигрантов палаточный городок.

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