Сегодня на Берлинале состоится премьера фильма о белорусских протестах 1 11.06.2021, 13:17

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Кадр из фильма

Фильм уже показали на ряде кинофестивалей в Швейцарии, Дании, Австрии и Польше.

Вторая часть Берлинского международного кинофестиваля — с публичными показами и красными дорожками — началась 9 июня. Сегодня здесь состоится премьера документальной картины «Кураж» Алексея Полуяна об августовских событиях в Беларуси, передает nn.by.

Онлайн-показ «Куража» для профессионалов кино состоялся на Берлинале еще в марте. Впоследствии фильм показали на ряде кинофестивалей в Швейцарии, Дании, Австрии и Польше. На Берлинском фестивале картина демонстрируется в престижной секции Berlinale Special, она также номинирована как «Лучший документальный фильм».

По словам Алексея Полуяна, перед премьерой «Куража» на площадке Берлинале состоится панельная дискуссия о роли художника в авторитарной системе «Культура и политика в Беларуси». В разговоре примут участие Светлана Тихановская, Светлана Алексиевич, немецкий продюсер, работавший в России, Симона Бауман и сам Алексей. Спикеры станут и гостями кинопоказа, к ним также присоединится Татьяна Хомич, которая символически подменит сестру Марию Колесникову.

«Кураж» снимался с 2018 года, но большую его часть в итоге составил август прошлого года в Минске. Картина рассказывает о трех белорусских артистах, которые живут и работают в белорусских условиях.

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