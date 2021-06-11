ЕС разрешил привитым гражданам свободные поездки

ЕС разрешил привитым гражданам свободные поездки7
- 11.06.2021, 14:00
- 2,018
Постоянные представители 27 стран утвердили соответствующее предложение Еврокомиссии.
Граждане и резиденты стран Евросоюза, прошедшие полную вакцинацию от коронавируса как минимум за 14 дней до поездки, смогут свободно перемещаться в пределах блока. Об этом сообщило председательства Португалии в Евросоюзе в пятницу, 11 июня, пишет сайт korrespondent.net.
Соответствующее предложение Еврокомиссии было утверждено постпредами 27 стран ЕС.
«Государства-члены продемонстрировали консенсус в отношении восстановления свободного передвижения», – говорится в сообщении португальского постпредства.
Кроме того, власти Евросоюза расширят список безопасных для посещения регионов сообщества.
Накануне сообщалось, что Европарламент утвердил введение COVID-сертификатов. Обладающих ими жителей Евросоюза освободят от обязанности сдавать тесты и соблюдать карантин в путешествиях. Система уже запущена в тестовом режиме, а с 1 июля она заработает официально.