Германия отменяет ограничения на въезд в страну с 1 июля 11.06.2021, 15:11

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фото: picture alliance

Но есть условие.

В Германии собираются разрешить въезд для всех желающих. Однако при этом уровень заболеваемости в стране, с которой прибывает турист, должен соответствовать определенным показателям.

Об этом сообщает Bild.

Министр иностранных дел Хайко Маас заявил, что поездки будут разрешены для стран с показателем заражаемости ниже 200 на 100 тысяч человек. При этом такой показатель должен быть установлен в течении последних семи дней.

"Это возможно, потому что в будущем в Европе появятся четкие общие правила обращения с теми, кто был вакцинирован, с теми, кто выздоровел, и с теми, кто прошел тестирование", - пишет издание.

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