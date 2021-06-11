Германия отменяет ограничения на въезд в страну с 1 июля
- 11.06.2021, 15:11
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Но есть условие.
В Германии собираются разрешить въезд для всех желающих. Однако при этом уровень заболеваемости в стране, с которой прибывает турист, должен соответствовать определенным показателям.
Об этом сообщает Bild.
Министр иностранных дел Хайко Маас заявил, что поездки будут разрешены для стран с показателем заражаемости ниже 200 на 100 тысяч человек. При этом такой показатель должен быть установлен в течении последних семи дней.
"Это возможно, потому что в будущем в Европе появятся четкие общие правила обращения с теми, кто был вакцинирован, с теми, кто выздоровел, и с теми, кто прошел тестирование", - пишет издание.