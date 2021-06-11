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Журналист Анджей Почобут заболел в жодинском СИЗО коронавирусом

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  • 11.06.2021, 15:17
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Журналист Анджей Почобут заболел в жодинском СИЗО коронавирусом
Анджей Почобут
Фото: Agencja Gazeta

Эту информацию он смог передать через нескольких заключенных.

Заключенный журналист Анджей Почобут, которого держат в жодинском СИЗО, передал на свободу, что заболел коронавирусом, сообщает БАЖ.

Эту информацию Почобут смог передать через нескольких заключенных, дав согласие на ее распространение.

Почобута задержали по "делу поляков" весной 2021-го. В конце мая три женщины, задержанные по этому делу — Ирена Бернацкая, Мария Тишковская и Анна Панишева — были вывезены из Беларуси в Польшу. Почобут, как и председатель Союза поляков Беларуси Анжелика Борис, выезжать отказался.

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