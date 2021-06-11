Финал становится неизбежным и очевидным Петр Кузнецов, Telegram

11.06.2021, 15:54

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Петр Кузнецов

Посадка самолета и последовавшая эскалация с ЕС коренным образом изменили расклад.

Вчера в Телеграм распространилась информация о том, что силовики массово продают недвижимость. Что, понятное дело, может говорить о готовности покинуть в любой момент страну.

Объективно, по-настоящему проверить эти свидетельства трудно, поэтому как их воспринимать –дело каждого. Кто-то может верить, кто-то - считать слухами. Однако есть один важный момент. Он в том, что, как говорится, дыма без огня не бывает.

До инцидента с Боингом в течение последних нескольких месяцев как силовики, так и бюрократы могли существовать достаточно спокойно, все больше убеждаясь, что они «победили»: протеста практически нет, серьезных санкций – тоже, пусть с большего словесная, но есть поддержка России.

Однако посадка самолета и последовавшая эскалация с ЕС коренным образом изменили расклад. В сегодняшней ситуации у тех, кто в системе, оснований сомневаться в успешном для них финале побольше, чем было, например, в сентябре 2020 г. Про август говорить не будем – тогда все были в смятении.

Для мобилизации сил на борьбу с собственным народом режиму пришлось перейти в формат боевых действий. Это неоднократно озвучивалось самыми разными лицами вслух, но логика противостояния присутствовала буквально в каждом их действии. Противостояние требует наличия двух сторон. С одной стороны оказалась мобилизованная и организованная машина, с другой – децентрализованный народный протест, выдавленные из страны Тихановская и Латушко. Европа много говорила, но мало делала. На кого делать ставку – выбор был слишком очевидным.

Однако противостояние – такая штука, в которую легко ввязаться, но из которой трудно выпутаться. Подавление протестов к желаемому эффекту не привело и одной стороне, за неимением другой, пришлось эту другую искать и провоцировать, пребывая в уверенности, что все равно серьезных последствий не будет. Что ЕС, что США, что НАТО – все эти структуры и люди, их формирующие, меньше всего хотят напрягаться и с кем-то конфликтовать: подобные штуки мешают зарабатывать деньги и спокойно функционировать, это непрагматично и нерационально. Однако действия белорусской стороны, а тут мы говорим не только про Rynair, но и про гибридную приграничную войну, поставили «коллективный Запад» в ситуацию, когда отделываться заявлениями стало невозможно. Во-первых, потому, что и вызовы оказались вполне себе реальными. Во-вторых, политики там вынуждены реагировать и на общественное мнение тоже, а оно сформировалось, скажем так, не совсем в пользу официального Минска.

В конечном итоге, на сегодняшний день белорусскому режиму удалось сделать то, что он так настойчиво пытался, хотя и вовсе не факт, что по-настоящему хотел: оформить реальный конфликт, в котором в качестве второй стороны выступает уже не децентрализованное и неорганизованное население, которое можно бить и в которое можно стрелять, а очень мощный в экономическом и политическом плане противник в лице Евросоюза, за которым, к тому же, стоят США. И противостояние это теперь не выдуманное в качестве предлога для избиения граждан, а вполне реальное, пусть и не «горячее» в виде военной угрозы, но полноценное «холодное» - в политической и экономической плоскости.

Своими необдуманными действиями власть открыла против себя еще один фронт и на данный момент нужно быть идиотом, чтобы не понимать: противостоять Западу Минск может только при наличии не словесной, а ресурсной поддержки Москвы, а как раз ее в последнее время нет практически вообще. Соответственно, в том или ином виде, финал становится неизбежным и очевидным даже для самых тугодумов. На режим комфортно ставить, когда он воюет с Тихановской. Но не очень – когда с Западом, который победил в холодной войне даже СССР.

В последнее время не получается писать часто, главным образом по простой причине: все то, что происходит сейчас в Беларуси и вокруг нее, полностью укладывается в логику, которая была неоднократно проговорена в том числе и здесь. Потеря внутренней легитимности неминуемо ведет к существованию в режиме постоянного напряжения и умножения ошибок. Накопление их до критического уровня так же неминуемо ведет к финалу.

Петр Кузнецов, Telegram

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