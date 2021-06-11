Опубликован новый рейтинг лучших городов для жизни 8 11.06.2021, 16:00

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В топ-10 вошли шесть городов из Австралии и Новой Зеландии.

Эксперты из The Economist Intelligence Unit (перевод – National Geographic) опубликовали очередную версию рейтинга лучших городов для жизни, в котором учтены последствия пандемии COVID-19 в 2020 году.

В общей сложности были оценены 140 городов по всему миру, которые оценили по их стабильности, здравоохранению, культуре, окружающей среде, образованию и инфраструктуре.

Первое место в списке занял новозеландский Окленд. Во многом это стало возможным благодаря действиям новозеландского правительства по борьбе с коронавирусной инфекцией. Карантинные меры в этой стране оказались чрезвычайно эффективными — от болезни в Новой Зеландии скончались только 26 человек.

На втором месте оказался японский портовый город Осака, а тройку замкнула австралийская Аделаида.

«Шесть из десяти крупнейших городов в обзоре 2021 года находятся в Новой Зеландии или Австралии, где строгий пограничный контроль позволил жителям жить относительно нормальной жизнью», — говорится в сообщении EIU.

Лидер рейтинга с 2018 года — австрийская Вена — переместилась на 12-ю строчку. Также покинул десятку австралийский Сидней, расположившийся на 11-м месте.

Тройку худших городов для жизни замкнули сирийский Дамаск, нигерийский Лагос и Порт-Морсби, столица Папуа — Новой Гвинеи.

The Economist Intelligence Unit (EIU) — это исследовательское и аналитическое подразделение дочерней компании Economist Group, которая выпускает газету The Economist. Организация была создана в 1946 году.

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