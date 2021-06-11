Стали известны подробности травмирования рабочего на заводе «Атлант»
- 11.06.2021, 17:03
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ЧП произошло во время работы ночью.
Несчастный случай произошел около 3 часов ночи 11 июня на заводе «Атлант» в кузнечном цехе. Во время работ по изготовлении поковки, в момент удара молота, из бойка вылетела заготовка и упала кузнецу на ногу, сообщает «Наш край» со ссылкой на Барановичскую межрайонную инспекцию охраны труда.
В результате инцидента мужчине (1962 г.р) размозжило стопу. Он был доставлен в травматологическое отделение городской больницы где ему была сделана операция. Сейчас пострадавший находится в средне-тяжелом состоянии.