закрыть
11 июня 2021, пятница, 17:22
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Стали известны подробности травмирования рабочего на заводе «Атлант»

  • 11.06.2021, 17:03
  • 1,506
Стали известны подробности травмирования рабочего на заводе «Атлант»

ЧП произошло во время работы ночью.

Несчастный случай произошел около 3 часов ночи 11 июня на заводе «Атлант» в кузнечном цехе. Во время работ по изготовлении поковки, в момент удара молота, из бойка вылетела заготовка и упала кузнецу на ногу, сообщает «Наш край» со ссылкой на Барановичскую межрайонную инспекцию охраны труда.

В результате инцидента мужчине (1962 г.р) размозжило стопу. Он был доставлен в травматологическое отделение городской больницы где ему была сделана операция. Сейчас пострадавший находится в средне-тяжелом состоянии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Проигранный режимом мир
Проигранный режимом мир Юрий Пшенник
Пора заканчивать цирк
Пора заканчивать цирк Telegram-канал «Баста!»
Что можно сделать с людоедом Лукашенко?
Что можно сделать с людоедом Лукашенко? Лев Шлосберг
Кремль навсегда потерял Беларусь
Кремль навсегда потерял Беларусь Андрей Пионтковский