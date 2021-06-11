Стали известны подробности травмирования рабочего на заводе «Атлант» 11.06.2021, 17:03

1,506

ЧП произошло во время работы ночью.

Несчастный случай произошел около 3 часов ночи 11 июня на заводе «Атлант» в кузнечном цехе. Во время работ по изготовлении поковки, в момент удара молота, из бойка вылетела заготовка и упала кузнецу на ногу, сообщает «Наш край» со ссылкой на Барановичскую межрайонную инспекцию охраны труда.

В результате инцидента мужчине (1962 г.р) размозжило стопу. Он был доставлен в травматологическое отделение городской больницы где ему была сделана операция. Сейчас пострадавший находится в средне-тяжелом состоянии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».