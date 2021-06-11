На российско-эстонской границе сотрудники таможни обнаружили тайник с белорусскими сигаретами 1 11.06.2021, 17:19

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Все табачные изделия изъяты.

Сотрудники Псковской таможни на таможенном посту Куничина Гора в Печорском районе выявили 8000 пачек сигарет, сокрытых от таможенного контроля, сообщает delfi.ee.

При таможенном досмотре товара, перемещаемого в грузовом транспортном средстве с таможенной территории Евразийского экономического союза, выявлены незадекларированные сигареты украинского и белорусского производства, сообщило Северо-Западное таможенное управление.

«Пачки сигарет злоумышленники обтянули пленкой и поместили в восемь коробок, имитирующих воздушный фильтр, – рассказала исполняющая обязанности начальника таможенного поста Екатерина Цветкова. - Все табачные изделия с акцизными марками Республики Беларусь изъяты».

Ориентировочная стоимость табачной продукции превышает 400 000 рублей (4595 евро).

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