Ученые создали робота для ухода за больными COVID-19 3 11.06.2021, 17:27

Фото: Reuters

Медсестра Грейс облегчит работу медицинского персонала во время пандемии.

Ученые из Гонконга, которые создали известного работа Софию, запускают новую пилотную модель - робота-медсестру по имени Грейс, сообщает СNA (перевод zn.ua).

Робот ориентирован на рынок здравоохранения. Его назначение - уход за престарелыми или инфицированными COVID-19 пациентами, которые находятся в изоляции.

Одетая в синюю униформу медсестры, Грейс имеет азиатские черты лица и каштановые волосы. У нее есть тепловизор на груди, который измеряет температуру тела пациента. Робот использует искусственный интеллект для диагностики и умеет говорить на английском и владеет некоторыми диалектами китайского языка. Ее разработчиком является Дэвид Хэнсон.

Директор предприятия Hanson Robotics и Singularity Studio Дэвид Лейк рассказал, что к августу планируют начать массовое производство бета-версии Грейс. В следующем году полностью имеют развернуть ее работу в Гонконге, материковом Китае, Японии и Южной Кореи.

Отмечается, что стоимость роботов-гуманоидов, которую сейчас можно сравнить с ценами на элитные автомобили, снизится, когда компания будет производить десятки или сотни тысяч единиц.

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