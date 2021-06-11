Андрей Кравченко: Олимпиада – это круто, но свобода важнее 2 11.06.2021, 17:42

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Если спортсмен готов психологически и физически, то его уже сложно сломать.

Андрей Кравченко, серебряный призер Олимпийских игр в Пекине, прокомментировал информацию о том, что беларусские спортсмены не смогут полететь на Олимпиаду в Токио рейсом «Белавиа», пишет сайт tribuna.com.

«Думаю, что усложнившаяся ситуация с перелетом скорее никак не повлияет на результаты. Если спортсмен готов психологически и физически, то его уже сложно сломать.

Бывали случаи, когда мы ехали командой многоборцев в маршрутке в Польшу около двадцати часов, и наши сумки были в салоне, но это не мешало нам выигрывать!

Что касается спортсменов, которые молчат и поставили Олимпиаду выше людей, которые за них болеют и переживают... Это их жизненный путь, это их выбор. Я вижу, как многие изменились и делают вид, что «мы готовимся и все остальное нас не касается». Олимпиада — это круто, но не самое главное в жизни. Есть вещи куда важнее, например, жизнь и свобода», – сказал Кравченко.

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