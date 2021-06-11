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Суд в Латвии арестовал депутата, которого заподозрили в шпионаже в пользу РФ

  • 11.06.2021, 17:50
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Суд в Латвии арестовал депутата, которого заподозрили в шпионаже в пользу РФ

На заседании Сейма перед голосованием политик заявил, что не понимает, в чем его могут обвинять.

Суд Видземского предместья Риги избрал арест как меру пресечения для депутата Сейма Яниса Адамсонса, которого подозревают в шпионаже в пользу России.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Delfi.

Адамсонс может обжаловать решение в течение семи дней в Рижском окружном суде.

Заседание 11 июня продолжалось около двух часов. Адамсонса вывели из него в сопровождении трех сотрудников Службы госбезопасности. От комментариев он отказался.

Согласно законодательству, арест выбирают в качестве меры пресечения только в случае, если следствие обладает достаточными фактами для обоснованного подозрения в том, что лицо совершило преступление, наказуемое лишением свободы, и применение иной меры пресечения не может гарантировать, что лицо не совершит нового правонарушения или не станет уклоняться от следствия.

Напомним, 10 июня парламент снял с Адамсонса депутатскую неприкосновенность для проведения необходимых следственных действий.

Янис Адамсонс, член социал-демократической партии Saskaņas, работал в Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции. Насколько известно, он не имел доступа к гостайне.

Депутата подозревают в незаконном сборе информации, которая не должна была разглашаться, чтобы передать ее российской стороне.

На заседании Сейма перед голосованием он заявил, что не понимает, в чем его могут обвинять, и что узнал о подозрениях от журналистов.

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