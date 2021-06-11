Стало известно о многократном возврате российских «суперджета» по техпричине 3 11.06.2021, 18:09

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В РФ продолжаются приключения самолетов SSJ-100.

В Российской Федерации продолжаются приключения так называемых «летающих гробов» — самолетов SSJ-100, или «суперджет». Стало известно о многократном возврате самолета «Аэрофлота» по техническим причинам. Об этом говорится в сообщении автора Telegram-канала Aviaincident, пишет sprotyv.info.

«10.06.2021 11.59 (мск) аэропорт Сочи, Краснодарский край. В процессе запуска КВС запросил возврат на стоянку по технической причине.

Самолет SSJ-100, RA-89032, рейс AFL1133 Сочи (Адлер) – Москва (Шереметьево).

10.06.2021 12.25 (мск) аэропорт Сочи (Адлер). В 11.59 в процессе запуска двигателей самолета SSJ-100 командир запросил возврат на стоянку по технической причине. Причина экипажем не указана.

В 14.54 после устранения неисправности в процессе запуска КВС запросил возврат на стоянку по технической причине. Пассажиры (49 человек) отправлены попутными рейсами.

Самолет SSJ-100, RA-89032, рейс AFL 1133 Сочи (Адлер) – Москва (Шереметьево). Эксплуатант ПАО «Аэрофлот»», — пишет автор Telegram-канала.

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