Стало известно о многократном возврате российских «суперджета» по техпричине

Стало известно о многократном возврате российских «суперджета» по техпричине3
- 11.06.2021, 18:09
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В РФ продолжаются приключения самолетов SSJ-100.
В Российской Федерации продолжаются приключения так называемых «летающих гробов» — самолетов SSJ-100, или «суперджет». Стало известно о многократном возврате самолета «Аэрофлота» по техническим причинам. Об этом говорится в сообщении автора Telegram-канала Aviaincident, пишет sprotyv.info.
«10.06.2021 11.59 (мск) аэропорт Сочи, Краснодарский край. В процессе запуска КВС запросил возврат на стоянку по технической причине.
Самолет SSJ-100, RA-89032, рейс AFL1133 Сочи (Адлер) – Москва (Шереметьево).
10.06.2021 12.25 (мск) аэропорт Сочи (Адлер). В 11.59 в процессе запуска двигателей самолета SSJ-100 командир запросил возврат на стоянку по технической причине. Причина экипажем не указана.
В 14.54 после устранения неисправности в процессе запуска КВС запросил возврат на стоянку по технической причине. Пассажиры (49 человек) отправлены попутными рейсами.
Самолет SSJ-100, RA-89032, рейс AFL 1133 Сочи (Адлер) – Москва (Шереметьево). Эксплуатант ПАО «Аэрофлот»», — пишет автор Telegram-канала.