«Маршрутка» Минск - Калининград начала полеты 11 11.06.2021, 18:16

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Названа цена билетов.

Сегодня российская авиакомпания «Скол» выполнила первый перелет по новому рейсу из Калининграда (Храброво) в Национальный аэропорт Минск. Борт Сessna 208B Grand Caravan готовится к обратному вылету. Полеты по новому маршруту будут осуществляться один раз в неделю по пятницам на самолете L-410, пишет «Онлайнер».

Вот расписание рейсов в Минск, но оно может поменяться:

- вылет из Калининграда — в 9:30, прибытие в Минск — в 12:40;

- вылет обратного рейса из Минска — в 14:00, прибытие в Калининград — в 15:10. Время указано местное.

Цены билетов указаны на сайте компании. Без багажа — около 260 рублей, с багажом — примерно 312 рублей. Для детей в два раза дешевле. Действуют эпидемиологические ограничения для пассажиров.

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