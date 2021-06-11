Die Welt: Для Путина теперь действует логика военного времени 1 11.06.2021, 18:29

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Хозяин Кремля посылает Западу недвусмысленный сигнал.

"Незадолго до начала саммита G7 принимается решение о запрете организаций критика Кремля Алексея Навального. Российское государство открыто ведет войну против инакомыслящих - и так Путин посылает Западу недвусмысленный сигнал", - пишет немецкое издание Die Welt (перевод — inopressa.ru).

"Решение суда подтвердило жесткий курс. В среду российская юстиция признала несколько организаций оппозиционного политика Алексея Навального "экстремистскими", что равносильно запрету, - напоминает журналист Павел Локшин. - (...) Необычным в этом судебном процессе было лишь то, как быстро он должен был осуществиться для Кремля. Судебное разбирательство не было растянуто на несколько дней, и поэтому заседание длилось целых двенадцать с половиной часов. (...) Дело Навального нужно было довести до желаемого результата как можно скорее, за несколько дней до саммита G7 и встречи Владимира Путина с президентом США Джо Байденом".

"Еще несколько лет назад Путин не решился бы так жестко наказывать оппозицию перед важными международными встречами. Теперь ему все равно, и именно в этом заключается его послание Западу. По всей видимости, Кремль считает, что отношения настолько плохи в историческом сравнении, что жесткое внутриполитическое наступление вряд ли ухудшит их еще больше", - отмечает издание.

"Для российского государства теперь действует "логика военного времени", пишет политолог Татьяна Становая в статье для Московского центра Карнеги. По ее мнению, угроза со стороны оппозиции воспринимается как чрезвычайная ситуация, оправдывающая любые средства. События последних недель и месяцев действительно напоминают настоящую войну российского государства против всех тех, кто не проявляет лояльности - или критикует его в любой форме", - пишет Die Welt.

"В парламенте лоялисты и вовсе соревнуются друг с другом, стремясь отличиться как можно более репрессивными законодательными инициативами. Независимые СМИ (...) объявляются "иностранными агентами", чтобы лишить их основ существования. Оппозиционных деятелей, таких как бывший директор критикующего Кремль движения "Открытая Россия" Михаила Ходорковского, арестовывают или отправляют в изгнание", - говорится в статье.

"Согласно новому расследованию портала Bellingcat, российское государство осуществляло покушения с использованием нервно-паралитического вещества "Новичок" не только на оппозиционных политиков, таких как Навальный или Владимир Кара-Мурза, но и на активных в СМИ диссидентов, таких как поэт, писатель и публицист Дмитрий Быков, который считается одним из наиболее известных публичных интеллектуалов страны".

"Быков никогда не скрывал своих оппозиционных взглядов. В 2012-2013 годах он был членом недолговечного Координационного совета российской оппозиции, сформированного после неоднозначного переизбрания Путина на пост президента. В последние годы Быков критиковал аннексию Крыма Россией, изменение Путиным Конституции в прошлом году и арест Навального. Дважды Быков отклонял приглашение Путина принять участие во встречах президента России с известными культурными деятелями страны".

"Кампания российских спецслужб против инакомыслящих осуществляется уже машинально, а за малейший проступок грозят суровые последствия. (...) Критикам режима грозит опасность стать изгоями, с которыми опасна любая связь", - указывает автор статьи.

"Для российского общества это означает мрачные перспективы. Либерализация, передача власти от Путина другому президенту - эти теории некоторых российских и международных политологов все быстрее уступают место реальности. Происходящее в России предвещает еще большие репрессии", - заключает Die Welt.

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