В Израиле соглашение о новой коалиции подписали 8 партий 11.06.2021, 18:55

Приведение нового правительства Израиля к присяге назначено на вечер воскресенья.

В Израиле завершилось официальное подписание окончательного варианта парламентских коалиционных соглашений. Приведение нового правительства Израиля к присяге назначено на вечер воскресенья, 13 июня, передает The Jerusalem Post (перевод — zn.ua).

Председатель партии “Ямина” Нафтали Беннет, который должен стать следующим премьером Израиля на первую половину каденции нового правительства, сказал, что подписание коалиционного соглашения закончит политический кризис в стране.

“Наше правительство будет работать ради всех граждан – религиозных, светских, ортодоксов и арабов. Ради всех до единого", - сказал он.

Глава партии “Еш атид” Яир Лапид, который возглавит правительство во второй половине каденции, сказал, что израильское общество заслуживает действующее правительство.

“Ради этого было создано правительство единства. Все его участники заботятся прежде всего о гражданах страны", - отметил он.

5 мая истек срок, отведенный Нетаньяху на формирование правительственной коалиции. При этом незадолго до окончания срока премьер-министр сообщил канцелярии президента Израиля, что не может сформировать правительство, и вернул мандат главе государства.

2 июня его оппоненты во главе с Нафтали Беннеттом и Яиром Лапидом согласились сформировать правительство, что может завершить эру Нетаньяху, который доминировал в политике страны в течение последних 12 лет.

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