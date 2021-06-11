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Медики назвали самый лучший овощ для укрепления иммунитета

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  • 11.06.2021, 18:59
  • 2,360
Медики назвали самый лучший овощ для укрепления иммунитета

Для укрепления иммунитета не нужно тратить много денег на продукты, уверяют специалисты.

Недавно они выяснили, какой недорогой овощ лучше всего помогает организму защищаться от вирусных и бактериальных инфекций, пишет moirebenok.ua.

Как выяснилось, чтобы активизировать защитные механизмы организма, достаточно ежедневно употреблять морковь! А все потому, что в ней содержится большое количество важного для иммунитета витамина С.

Кроме того, морковь является природным антисептиком, который легко противостоит вредоносным микроорганизмам. Но и это не все поводы, чтобы включить овощ рацион.

Какими еще полезными свойствами обладает морковь?

- Для глаз и иммунитета. Морковь — источник каротина, который в организме превращается в витамин A, поддерживающий зрение и здоровье глаз. Также она богата витаминами В, Е, РР, К, С и минералами — калием, фосфором, железом, цинком, фтором, медью и йодом.

- Для сердца. Овощ помогает улучшить состояние сердечно-сосудистой системы. По данным специалистов, регулярное употребление моркови снижает уровень холестерина и предупреждает развитие инсульта, атеросклероза и инфаркта.

- Для пищеварения. Морковь богата клетчаткой и грубым волокном, которые необходимы для нормализации пищеварения и секреции желудочного сока. За счет богатого состава витаминов и минералов овощ также противостоит развитию заболеваний ЖКТ. По данным исследований, продукты, содержащие клетчатку, снижают риск возникновения рака толстой кишки на 24%!

- Для красоты. Морковь — идеальный продукт для поддержания красоты и молодости. Конечно, все это благодаря составу витаминов и минералов, среди которых железо, витамины А и С.

Ни для кого не секрет, что наш иммунитет зависит от питания. Все полезные вещества мы получаем из пищи, поэтому в рацион нужно добавлять богатые витаминами и микроэлементами продукты.

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