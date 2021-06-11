Медики назвали самый лучший овощ для укрепления иммунитета 1 11.06.2021, 18:59

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Для укрепления иммунитета не нужно тратить много денег на продукты, уверяют специалисты.

Недавно они выяснили, какой недорогой овощ лучше всего помогает организму защищаться от вирусных и бактериальных инфекций, пишет moirebenok.ua.

Как выяснилось, чтобы активизировать защитные механизмы организма, достаточно ежедневно употреблять морковь! А все потому, что в ней содержится большое количество важного для иммунитета витамина С.

Кроме того, морковь является природным антисептиком, который легко противостоит вредоносным микроорганизмам. Но и это не все поводы, чтобы включить овощ рацион.

Какими еще полезными свойствами обладает морковь?

- Для глаз и иммунитета. Морковь — источник каротина, который в организме превращается в витамин A, поддерживающий зрение и здоровье глаз. Также она богата витаминами В, Е, РР, К, С и минералами — калием, фосфором, железом, цинком, фтором, медью и йодом.

- Для сердца. Овощ помогает улучшить состояние сердечно-сосудистой системы. По данным специалистов, регулярное употребление моркови снижает уровень холестерина и предупреждает развитие инсульта, атеросклероза и инфаркта.

- Для пищеварения. Морковь богата клетчаткой и грубым волокном, которые необходимы для нормализации пищеварения и секреции желудочного сока. За счет богатого состава витаминов и минералов овощ также противостоит развитию заболеваний ЖКТ. По данным исследований, продукты, содержащие клетчатку, снижают риск возникновения рака толстой кишки на 24%!

- Для красоты. Морковь — идеальный продукт для поддержания красоты и молодости. Конечно, все это благодаря составу витаминов и минералов, среди которых железо, витамины А и С.

Ни для кого не секрет, что наш иммунитет зависит от питания. Все полезные вещества мы получаем из пищи, поэтому в рацион нужно добавлять богатые витаминами и микроэлементами продукты.

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