Председатель парламентского Комитета Литвы по нацбезопасности: На границе с Беларусью грядут перемены 1 11.06.2021, 19:04

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B скором времени в Литву прибудут сотрудники агентства ЕC по безопасности внешних границ Frontex.

До конца 2021 года современные системы наблюдения установят на 50-60% литовско-белорусской границы, сказал председатель парламентского Комитета по нацбезопасности Литвы Лауринас Кащюнас. По его словам, в скором времени в Литву прибудут сотрудники агентства Европейского союза по безопасности внешних границ Frontex, кроме того, станет возможной процедура депортации некоторых нелегалов, пишет delfi.lt.

Кащюнас в ночь на пятницу посетил заставу им. Гинтараса Жагуниса в Варенском районе.

"Это Девенишкская петля, 112 км, самая большая застава. Есть специфика – раньше - это было излюбленное нелегальными мигрантами место, несмотря на то, что здесь существует многоуровневая защита", – сказал Кащюнас, который ознакомился с новой системой, которую устанавливают на заставе.

"Это проект этого года, Девенишкскую петлю накроют современной системой до конца этого года", – заметил депутат.

МВД Литвы просит у правительства дополнительные 11,5 млн. евро на защиту границы с Беларусью.

"Сейчас системами оснащены 38% границы с Беларусью, в конце этого года масштабы достигнут 50-60%, насколько мне известно", – сказал Кащюнас.

На заставе им. Г.Жагуниса из 112 км только 2,5 км - болота, где ни разу не было случаев контрабанды.

"Эта ночь была спокойной, меня ознакомили с работой пограничников, это высший класс, мы видели и тактические решения, и технику. То, что у нас есть сейчас - тепловизоры, возможность наблюдения за территорией с помощью дрона", – сказал Кащюнас.

С середины июля 2021 года с пограничниками литовско-белорусскую границу будут патрулировать сотрудники Frontex, которые во всей Европе отвечают за депортацию нелегальных мигрантов.

"Надо иметь в виду, что это не только сотрудники. Frontex занимается депортациями в масштабах всей Европы. Это возможность участия в процедуре возвращения нелегальных мигрантов – Frontex вернет тех мигрантов, которые не получили статус беженцев", – заметил Кащюнас.

Он пояснил, что цель перехода границы нелегалами всегда внимательно оценивают – выясняют, точно ли они бегут от реальной угрозы и репрессий, или это все же экономические мигранты.

Такая практика будет длиться около 6 месяцев. За последние сутки в Игналинском районе задержаны 32 нелегала. Всего в этом году задержаны более 300.

11 июня в Пабраде, рядом с Центром регистрации беженцев начато строительство палаточного городка для нелегалов. В нем появиться до 350 мест.

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