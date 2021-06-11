Time: Байден, готовясь ко встрече с Путиным, ежедневно слушал отчеты разведки 11.06.2021, 19:13

фото: georgian (vda)

Участие в ежедневных брифингах принимал глава ЦРУ Уильям Бернс.

Цель президента США Джо Байдена во время саммита в Женеве - "обуздать авантюризм" главы Кремля Владимира Путина, а также ослабить напряженность и обеспечивать предсказуемость. Об этом пишет издание Time (перевод — zn.ua).

Трое высокопоставленных чиновников администрации Байдена рассказали, что до встречи со своим российским коллегой президент США готовился во время ежедневных отчетов разведки. Это происходило при участии директора ЦРУ Уильяма Бернса, бывшего посла США в Москве, который работал на госсекретаря Джеймса Бейкера при распаде Советского Союза. Бернс был одним из тех, кто выступал за возвращение к сдерживанию действий Москвы в условиях холодной войны.

"Куда бы (Путин - ред.) не пошел, он должен встречать сопротивление", - говорит чиновник администрации.

Еще один из собеседников СМИ добавил: "Вся цель состоит в том, чтобы (Путин - ред.) пошел со словами: "Американцы что-то замышляют против нас".

Президенты США и России встретятся 16 июня. В Кремле подтвердили, что Джо Байден и Владимир Путин встретятся в швейцарской Женеве.

Байден намерен обсудить с Путиным хакерскую атаку со стороны России на американскую компанию Colonial Pipelinе, которая произошла в начале мая. Также сообщалось о том, что во время встречи стороны могут поднять вопросы безопасности и контроля вооружений, нарушение прав человека и другие.

Саммит в Женеве все-таки открывает некоторые возможности для двустороннего сотрудничества, и Путин может попытаться этим воспользоваться, добиваясь уступок от Байдена, пишет WSJ.

Заручиться поддержкой Белого дома в преддверии саммита хочет и ЕС – Брюссель направил Вашингтону проект совместного заявления о противодействии России и Китаю. Саммите ЕС-США состоится 15 июня.

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