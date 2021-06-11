Президент Сальвадора поручил добывать криптовалюту с помощью энергии вулканов

Президент Сальвадора поручил добывать криптовалюту с помощью энергии вулканов2
- 11.06.2021, 20:29
По его мнению, это дешево и 100% чисто.
Президент Сальвадора Найиб Букеле придумал необычный способ добычи криптовалюты — за счет энергии вулканов. Он поручил компании LaGeo заняться этим, пишет nv.ua.
На своей странице в Twitter президент уточнил, что такая энергия является «дешевой, 100% чистой и возобновляемой».
Компания LaGeo управляет двумя геотермальными электростанциями, расположенными в регионах Ахуачапан и Берлин. Ресурсный потенциал компании — 644 МВт, но на данный момент она использует всего лишь его треть.
Our engineers just informed me that they dug a new well, that will provide approximately 95MW of 100% clean, 0 emissions geothermal energy from our volcanos 🌋— Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) June 9, 2021
Starting to design a full #Bitcoin mining hub around it.
What you see coming out of the well is pure water vapor 🇸🇻 pic.twitter.com/SVph4BEW1L
По словам Букеле, инженеры строят новую скважину: ее эксплуатация обеспечит выработку якобы 95 МВт.
«Начинаем создание полномасштабного хаба по майнингу биткоина», — заявил он.