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Президент Сальвадора поручил добывать криптовалюту с помощью энергии вулканов

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  • 11.06.2021, 20:29
Президент Сальвадора поручил добывать криптовалюту с помощью энергии вулканов

По его мнению, это дешево и 100% чисто.

Президент Сальвадора Найиб Букеле придумал необычный способ добычи криптовалюты — за счет энергии вулканов. Он поручил компании LaGeo заняться этим, пишет nv.ua.

На своей странице в Twitter президент уточнил, что такая энергия является «дешевой, 100% чистой и возобновляемой».

Компания LaGeo управляет двумя геотермальными электростанциями, расположенными в регионах Ахуачапан и Берлин. Ресурсный потенциал компании — 644 МВт, но на данный момент она использует всего лишь его треть.

По словам Букеле, инженеры строят новую скважину: ее эксплуатация обеспечит выработку якобы 95 МВт.

«Начинаем создание полномасштабного хаба по майнингу биткоина», — заявил он.

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