Ученые нашли в Израиле знаменитый «перстень Пилата» 11.06.2021, 20:40

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Артефакт обнаружили во время археологических раскопок крепости Иродион.

Артефакт был обнаружен во время раскопок дворцового комплекса царя Ирода, проводимых в 1968-69 гг. под руководством профессора Еврейского университета Гидеона Форстера, пишет сайт rusjev.net.

Исследователи обратили внимание, что на перстне изображен винный кувшин удлинённой формы, что являлось доказательством принадлежности этого предмета знатному римскому должностному лицу. Однако прочитать полустёртые буквы до последнего времени не представлялось возможным. И лишь сейчас, благодаря современным методам очистки и съёмке мультиспектральной камерой, удалось расшифровать надпись — Πιλάτο (принадлежит Пилату). Вполне вероятно, что кольцо принадлежало тому самому Понтию Пилату, казнившему Иисуса Христа.

Штамповки колец этого типа являются признаком статуса сословия всадников времен Римской империи, к которому Пилат принадлежал. Трудно представить, что в Иудее, да ещё в самом Иродионе, мог быть другой представитель римской знати, носящий такое имя. Можно предположить, что Пилат потерял кольцо в дворцовом комплексе, ставшем одной из резиденций римских наместников.

Понтий Пилат был римским префектом Иудеи, правление которого сопровождалось массовым насилием и казнями. Современник Пилата иудейский философ Филон Александрийский в «Посольстве к Гаю» характеризует его как жестокого и продажного самодура, виновного в многочисленных казнях, совершённых без всякого суда. Иудейский царь Агриппа I в письме императору Калигуле также перечисляет многочисленные преступления Пилата: «подкуп, насилия, разбойничество, дурное обращение, оскорбления, непрерывные казни без вынесения судебного приговора и его бесконечная и невыносимая жестокость».

До Понтия Пилата, правившего в 26-36 гг. н.э., на деньгах, имевших оборот в Иудее, изображали орнаменты, пальмовые ветви, а он повелел чеканить на монетах римские культовые предметы: священный жезл (литуус) и черпак (симпулум).

Литуус — деревянный посох, который римские священники держали в правой руке; он символизировал их полномочия. Литуус поднимали вверх, когда призывали богов и делали предсказания.

Симпулум использовали религиозных церемониях. Небольшой черпак, снабженный ручкой, позволял священникам пробовать вино, которое они лили на головы животным, предназначенным в жертву. После чего предсказателю разрешалось осмотреть внутренности животных в поисках предзнаменований, посланных людям богами.

Это вызвало ненависть у иудеев, которые добились перечеканки монет при следующем наместнике Феликсе, однако монеты времён Понтия Пилата были в обиходе вплоть до Иудейского восстания (70 г. н.э.).

В нумизматике монеты чеканки Пилата считаются уникальными.

В 1961 году в средиземноморском порту Кесарии, который когда-то был резиденцией римского наместника в Иудее, два итальянских археолога обнаружили известняковую плиту размером 82×100×20 см с латинской надписью: …]S TIBERIÉVM …PON]TIVS PILATVS …PRAEF]ECTVS IVDA[EA]E. Это может быть фрагментом надписи: «Понтий Пилат, префект Иудеи, представлял Тиберия кесарийцам».

Кто знает, может из такого же сосуда, изображённого на кольце, найденном в Иродионе, Понтий Пилат пил фалернское вино, которое, согласно Михаилу Булгакову, он так любил:

«– И опять таки забыл, – прокричал Азазелло, хлопнув себя по лбу, – совсем замотался. Ведь мессир прислал вам подарок, – тут он отнесся именно к Мастеру, – бутылку вина. Прошу заметить, что это то самое вино, которое пил прокуратор Иудеи. Фалернское вино.

Вполне естественно, что такая редкость вызвала большое внимание и Маргариты и Мастера. Азазелло извлек из куска темной гробовой парчи совершенно заплесневевший кувшин. Вино нюхали, налили в стаканы, глядели сквозь него на исчезающий перед грозою свет в окне. Видели, как все окрашивается в цвет крови».

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