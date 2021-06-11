Под Луганском пьяный российский оккупант расстрелял сослуживцев и покончил с собой 11.06.2021, 20:48

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Об этом сообщает украинская разведка.

По данным разведки в районе оккупированного населенного пункта Голубовское пьяный российский наемник расстрелял сослуживцев и застрелился сам. Об этом информирует censor.net со ссылкой на страницу в Фейсбуке оперативно-тактической группировки "Север".

"По данным разведки стало известно, что на одном из наблюдательных пунктов российско-оккупационных войск в районе населенного пункта Голубовское, находящегося на временно оккупированной территории, наемники после длительного употребления алкогольных напитков и обсуждения затруднительной экономической ситуации в самопровозглашенной республике устроили драку, которая впоследствии переросла в стрельбу, в результате которой один наемник нанес огнестрельные ранения, несовместимые с жизнью, своим сослуживцам, после чего, осознав тяжесть преступления, совершил самоубийство", - говорится в сообщении.

Отмечается, что командование российско-оккупационных войск, скрывая низкий уровень воинской дисциплины и системное употребление алкогольных напитков "воинами" НЗФ, пытается обвинить Вооруженные Силы Украины, выдавая указанный случай за боевые потери и нарушение режима прекращения огня со стороны ВСУ.

В ОТГ "Север" подчеркивают, что украинские части и подразделения продолжают соблюдать режим прекращения огня.

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