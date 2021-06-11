Мэр Москвы заявил об усилении тяжести COVID-19 и увеличении пациентов на ИВЛ 1 11.06.2021, 21:16

1,164

фото: РИА Новости / Алексей Майшев

Вместе с тем Собянин сообщил, что власти Москвы не планируют усиливать меры по борьбе с коронавирусом.

Тяжесть коронавируса COVID-19 ухудшается, много москвичей находятся на аппаратах ИВЛ в реанимации. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил мэр Москвы Сергей Собянин, пишет РБК.

«Мы видим, что тяжесть заболевания как минимум не улучшается, наоборот, ухудшается, у нас достаточно много москвичей лежит в реанимации на ИВЛ. Опасность реальная, она высокая, большая», — сказал он.

По его словам, заболеваемость коронавирусом в Москве находится на высоком уровне, несмотря на иммунитет примерно у половины горожан. «Мы рассчитывали, что весенний пик пандемии придется на апрель—май, как в прошлом году, на самом деле он сдвинулся, мы видим, теперь на июнь—июль месяц», — отметил Собянин.

Вместе с тем мэр сообщил, что столичные власти не планируют усиливать меры по борьбе с COVID-19. Однако, как заметил Собянин, соответствующие службы будут проводить проверки по соблюдению уже установленных мер. «Я уже дал такие указания своим службам, будут контролировать соблюдение требований Роспотребнадзора. Мы не усилим эти требования, но те, которые были установлены, их надо выполнять», — заключил он.

Рост числа заболевших в столице наблюдается с конца мая. Так, если 31 мая в городе зафиксировали 2,6 тыс. случаев инфицирования, то в последующие дни этот показатель ежедневно увеличивался. 10 июня в Москве впервые с января выявили более 5 тыс. заразившихся. Утром 11 июня оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией отчитался о почти 6 тыс. заболевших за сутки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».