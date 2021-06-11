закрыть
11 июня 2021, пятница, 22:01
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Глава партии Меркель: За уже введенными санкциями ЕС в отношении Беларуси последуют новые

1
  • 11.06.2021, 21:53
Глава партии Меркель: За уже введенными санкциями ЕС в отношении Беларуси последуют новые

Армин Лашет назвал захват лайнера Ryanair атакой на международное право.

За уже введенными санкциями Евросоюза в отношении Беларуси последуют новые. Как пишет dw.com, об этом председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет (Armin Laschet) заявил в пятницу, 11 июня. Перехват Минском лайнера Ryanair и задержание блогера Романа Протасевича и его спутницы, россиянки Софьи Сапеги, являются "беспрецедентной атакой на международное право", отметил политик. Евросоюз не потерпит таких нарушений со стороны "диктатора посреди Европы", подчеркнул он, имея в виду Лукашенко.

Лашет вновь призвал освободить всех политических заключенных в Беларуси. Миллионы жителей Беларуси "надеются на конец диктатуры", добавил политик. Лашет, выступающий кандидатом на пост канцлера Германии от блока консервативных партий ХДС/ХСС, особо выделил значимость борьбы за свободу в Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Проигранный режимом мир
Проигранный режимом мир Юрий Пшенник
Пора заканчивать цирк
Пора заканчивать цирк Telegram-канал «Баста!»
Что можно сделать с людоедом Лукашенко?
Что можно сделать с людоедом Лукашенко? Лев Шлосберг
Кремль навсегда потерял Беларусь
Кремль навсегда потерял Беларусь Андрей Пионтковский