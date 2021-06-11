Легендарные Франческо Тотти и Алессандро Неста приняли участие в церемонии открытия чемпионата Европы-2020 11.06.2021, 22:46

Футбольный турнир пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах.

На Олимпийском стадионе в Риме прошла церемония открытия чемпионата Европы-2020., пишет «Прессболл».

фото: pressball.by

Церемония началась с перепасовки мяча между двумя чемпионами мира 2006 года в составе сборной Италии Алессандро Нестой и Франческо Тотти, после чего на поле вышли сотрудники почетного караула итальянской полиции, которые выступили с оркестровой музыкой. Затем по всему полю были выставлены воздушные шары, символизирующие 24 страны — участницы чемпионата Европы, после чего был запущен фейерверк. Также во время трансляции были использованы визуальные эффекты.

После этого итальянский певец Андреа Бочелли спел арию Nessun dorma из оперы "Турандот". Диджей Мартин Гаррикс и музыканты Боно и Эдж виртуальной картинкой представили официальную песню чемпионата Европы We Are The People.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира помимо Рима примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен и Севилья.

В матче открытия турнира играют сборные Турции и Италии.

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