«Причина всех проблем одна - бездарное управление хунты» 11.06.2021, 22:59

Белорусы в шоке от разгона инфляции.

Телеграм-канала «Менск разам» опубликовал письмо подписчика:

«Все говорят о «небывалой инфляции» в 5%, а ведь стройматериалы только за последний месяц подорожали более чем на 50%! В частности, металлопрофиль, металлопрокат - да многое. В провинции у нас и бытовую технику разбирают еще, так сказать, по старым ценам».

Сколько бы власть не стонала, что это всё санкции, причина краха одна - бездарное управление хунты, комментирует слова подписчика телеграм-канал.

И это только начало. Это будет продолжаться. Только мы сами сможем положить этому конец!

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