Продолжаем уверенно шагать к победе1
- 12.06.2021, 8:19
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Белорусы готовы дать отпор.
Telegram-канал «Баста!» подводит итоги событий, которые произошли 11 июня:
— Прошел еще один день нашей борьбы
Плешивый все больше сдает свои позиции: вот его бросил самый верный пес Шейман, вот Павличенко в реанимации, а вот Европа заявляет, что санкции против хунты еще не закончились. И пока старый дед истерично мечется в панике, белорусы решительно готовы дать ему отпор!
Смелая белоруска Илона Шушунова присоединилась к общенациональной стачке. Ее смелость и решительность должны стать примером для всех нас!
Активистку «Европейской Беларуси» Полину Шарендо-Панасюк наградили украинским крестом «За достоинство в плену». Она получила эту награду за несокрушимость своих убеждений и храбрость. Гордимся!
Жители Лошицы вышли на районный марш. Мы возвращаем себе улицы наших городов.
Продолжаем уверенно шагать к победе. Ни шагу назад! Жыве Беларусь!