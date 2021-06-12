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Продолжаем уверенно шагать к победе

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  • 12.06.2021, 8:19
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Продолжаем уверенно шагать к победе

Белорусы готовы дать отпор.

Telegram-канал «Баста!» подводит итоги событий, которые произошли 11 июня:

— Прошел еще один день нашей борьбы

Плешивый все больше сдает свои позиции: вот его бросил самый верный пес Шейман, вот Павличенко в реанимации, а вот Европа заявляет, что санкции против хунты еще не закончились. И пока старый дед истерично мечется в панике, белорусы решительно готовы дать ему отпор!

Смелая белоруска Илона Шушунова присоединилась к общенациональной стачке. Ее смелость и решительность должны стать примером для всех нас!

Активистку «Европейской Беларуси» Полину Шарендо-Панасюк наградили украинским крестом «За достоинство в плену». Она получила эту награду за несокрушимость своих убеждений и храбрость. Гордимся!

Жители Лошицы вышли на районный марш. Мы возвращаем себе улицы наших городов.

Продолжаем уверенно шагать к победе. Ни шагу назад! Жыве Беларусь!

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