В УЕФА разрешили фразу «Героям слава» на форме украинской сборной на чемпионате Европы

В УЕФА разрешили фразу «Героям слава» на форме украинской сборной на чемпионате Европы4
- 12.06.2021, 9:24
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Однако ее попросили прикрыть.
Союз Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил оставить лозунг «Героям слава» на форме украинской сборной по футболу на чемпионате Европы. Об этом сообщил в фейсбуке глава ассоциации футбола Украины (УАФ) Андрей Павелко.
«Еще один элемент будет добавлен к ранее утвержденному оформлению, на внутренней стороне футболок. Это утверждено утром исполкомом УАФ: большая эмблема сборных с картой Украины, тризуб и еще одна надпись "Слава Украине". Лозунг "Героям слава" будет размещен на карте, в центре границ Украины», — говорится в посте.
В УЕФА ТАСС уточнили, что попросили прикрыть на форме лозунг «Героям слава». Там добавили, что делегаты УЕФА будут проверять это перед каждым матчем.