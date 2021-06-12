В Сирии подорвался бронеавтомобиль: погиб российский военный 12.06.2021, 10:24

Иллюстрационное фото

Еще трое ранены.

В Сирии подорвался бронеавтомобиль на неизвестном взрывном устройстве, один российский военный погиб. Об этом сообщили "Интерфаксу" 9 июня в министерстве обороны России.

Следовавшие с ним в автомобиле трое военнослужащих РФ ранены, их доставили в лечебное учреждение. Жизни военных сейчас ничего не угрожает, рассказали в министерстве.

Российские военные проверяли маршрут патрулирования военной полиции РФ в сирийской провинции Хасеке. В минобороны заверили, что ведомство окажет семье погибшего военнослужащего всю необходимую помощь и поддержку.

Российская военная полиция патрулирует местность на северо-востоке Сирии по условиям соглашения, которое заключили в октябре 2019 года президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган, уточнило РБК. Маршруты патрулирования российской военной полиции сейчас проходят по территориям провинций Ракка, Хасеке и Алеппо.

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