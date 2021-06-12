закрыть
12 июня 2021, суббота, 10:52
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Аквалангист смог выжить после того, как его проглотил горбатый кит

  • 12.06.2021, 10:42
  • 1,018
Аквалангист смог выжить после того, как его проглотил горбатый кит

Американца уже выписали из больницы.

56-летний Майкл Пакард рассказал изданию Cape Cod Times, что накануне утром ловил лобстеров у побережья штата Массачусетс, и внезапно почувствовал огромной силы толчок. По его словам, вокруг стало темно.

Дайвер стал интенсивно двигаться, кит вынырнул на поверхность, замотал головой и его выпустил. Пакарда доставили в больницу, но медики не нашли серьезных повреждений и вскоре отправили его домой.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Проигранный режимом мир
Проигранный режимом мир Юрий Пшенник
Пора заканчивать цирк
Пора заканчивать цирк Telegram-канал «Баста!»
Что можно сделать с людоедом Лукашенко?
Что можно сделать с людоедом Лукашенко? Лев Шлосберг
Кремль навсегда потерял Беларусь
Кремль навсегда потерял Беларусь Андрей Пионтковский