Аквалангист смог выжить после того, как его проглотил горбатый кит
- 12.06.2021, 10:42
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Американца уже выписали из больницы.
56-летний Майкл Пакард рассказал изданию Cape Cod Times, что накануне утром ловил лобстеров у побережья штата Массачусетс, и внезапно почувствовал огромной силы толчок. По его словам, вокруг стало темно.
Дайвер стал интенсивно двигаться, кит вынырнул на поверхность, замотал головой и его выпустил. Пакарда доставили в больницу, но медики не нашли серьезных повреждений и вскоре отправили его домой.